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Юрген Клопп: результат работы Артеты в «Арсенале» впечатляет

Юрген Клопп: результат работы Артеты в «Арсенале» впечатляет
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о работе испанского специалиста Микеля Артеты в «Арсенале».

«Артета строит уже несколько лет, и результат впечатляет. Это смесь действительно хорошего футбола и экстремальных эмоций. Я знаю, что люди просят время для тренеров, но я действительно думаю, что Микель заслужил каждую минуту, которую он провел в команде, даже когда дела шли не очень хорошо. Команда очень хорошо настроена плюс хорошие трансферы, очень стабильная команда. Это то, что они используют сейчас», — приводит слова Клоппа BBC.

Завтра, 9 апреля, «Ливерпуль» дома сыграет с «Арсеналом». Лондонский клуб лидирует в английской Премьер-лиге нынешнего сезона, набрав 72 очка в 29 играх.

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