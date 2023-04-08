Эдуард Мор: у «Спартака» есть все предпосылки прервать неудачную серию

Бывший защитник московского «Спартака», двукратный чемпион страны в составе красно-белых Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего дерби спартаковцев против «Динамо».

«Я ожидаю яркого матча во всех отношениях: и в плане создания голевых моментов, и в плане динамики и накала. Потому что обе команды сейчас должны показать хорошую игру. По поводу Йокановича ходит все больше разговоров про отставку — очевидно, что футболисты при нем не играют так, как они могут. Играют даже хуже, чем раньше, при Шварце. И Йокановичу пора показывать, что при нем команда играть может. И именно против «Спартака», после поражения от «Сочи» и вылета из кубка, «Динамо» не просто необходимо выигрывать, а еще и показывать хорошую игру.

В каком-то смысле это касается и «Спартака», но я бы отметил, что проблемы «Динамо» — системные, тренерские, а у «Спартака» ситуация другая. У команды есть хорошая игра, и Абаскаль проводит хорошую работу. Но так складывались обстоятельства — где-то судейские ошибки, где-то — невезение, а плохая игра, по сути, была только одна — в Оренбурге. Но там всем тяжело. Так что у «Спартака» есть все предпосылки прерывать эту серию, показать хорошую игру и забить много голов.

«Спартак» — фаворит в этой встрече, потому что команда не добрала очков в силу тех причин, которые я перечислил, а про «Динамо» этого не скажешь.

Отсутствие Промеса, конечно, проблема. Он может убежать, отдать, забить, такой Джокер. Такие игроки всем необходимы, особенно командам, которые играют на победу. И если игра плюс-минус равная, то именно Промес часто решает исход матча в пользу «Спартака».

Если Джикия не сыграет, а он, скорее всего, не сыграет, то пара центральных защитников будет Литвинов и Чернов. Они, в принципе, действуют неплохо. Единственное, когда Литвинов играет в защите, то сильно проседает опорная зона. В матче за кубок с «Уралом» из нее были забиты два гола, да и на развитии атаки это сказывается не лучшим образом", — приводит слова Мора «РБ Спорт».