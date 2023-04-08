Аршавин — про «Торпедо» и «Химки»: им надо усиливаться. Там с любым тренером будет сложно
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о шансах московского «Торпедо» и подмосковных «Химок» не вылететь из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона.
«Талалаев и Гогниев покинули «Торпедо» и «Химки»? Тут очевиден высокий риск вылететь. Просто командам нужно усиливать составы. Поэтому здесь с любым тренером было бы сложно», — приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, после 21 сыгранного тура «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 10 очков. «Химки» в свою очередь, находятся на 15-м месте. В активе подмосковного клуба 13 очков.
Лидером Российской Премьер-Лиги по-прежнему является «Зенит» В активе клуба из Санкт-Петербурга 51 очко.
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