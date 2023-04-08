Жуниньо: Месси лучше вернуться в «Барселону», чем дерби с Роналду в Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано высказался о ситуации с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, будущее которого пока не определено.

«Месси достиг всего, стал чемпионом мира. Но время быстротечно для всех. Думаю, лучше всего – вернуться в «Барселону», не иначе. Вернуться и попросить такой же контракт – это может не понравиться фанам. Если вернётся с искренним сердцем и условиями контракта, которые подходят нынешней «Барселоне», это может быть хорошим вариантом.

Это лучше, чем играть дерби с Роналду в Саудовской Аравии. Лучший выбор – вернуться в «Барселону», даже если Хави будет непросто найти баланс команды, потому что есть Левандовски. Но Хави имеет близкие отношения с Месси, что иногда позволит ему легче посадить его на скамью запасных и оставить для более важных матчей. В «Барселоне» все уважают Лионеля. Никто не сделает того, что он достиг с этим клубом», — приводит слова Жуниньо RMC Sport.

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