Жуниньо: Месси лучше вернуться в «Барселону», чем дерби с Роналду в Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Лиона» Жуниньо Пернамбукано высказался о ситуации с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, будущее которого пока не определено.
«Месси достиг всего, стал чемпионом мира. Но время быстротечно для всех. Думаю, лучше всего – вернуться в «Барселону», не иначе. Вернуться и попросить такой же контракт – это может не понравиться фанам. Если вернётся с искренним сердцем и условиями контракта, которые подходят нынешней «Барселоне», это может быть хорошим вариантом.
Это лучше, чем играть дерби с Роналду в Саудовской Аравии. Лучший выбор – вернуться в «Барселону», даже если Хави будет непросто найти баланс команды, потому что есть Левандовски. Но Хави имеет близкие отношения с Месси, что иногда позволит ему легче посадить его на скамью запасных и оставить для более важных матчей. В «Барселоне» все уважают Лионеля. Никто не сделает того, что он достиг с этим клубом», — приводит слова Жуниньо RMC Sport.
Месси отказался жать руку Вегорсту после матча ЧМ
- 8 апреля 2023
-
06:47
-
06:25
-
06:17
-
05:54
-
05:49
-
04:55
-
04:47
-
04:40
-
04:38
-
04:38
-
04:32
-
03:56
-
03:50
-
03:49
-
03:47
-
03:40
-
03:29
-
03:14
-
02:59
-
02:56
-
02:33
-
02:18
-
01:57
-
01:51
-
00:55
-
00:47
-
00:44
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:09
-
00:08
-
00:04
-
00:00
- 7 апреля 2023
-
23:59