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«О чём здесь вообще говорить»? Агуэро сравнил Роналду и Месси

«О чём здесь вообще говорить»? Агуэро сравнил Роналду и Месси
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Бывший нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Серхио Агуэро сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Посмотрите, откуда Криштиану забивает. Все голы со штрафного или на везении. У Месси – из бешеных углов. Посмотрите, как играли вратари, когда пропускали от Роналду. Думаю, Рауль и Бензема забивали лучшие мячи.

Сколько лучших голов Криштиану было забито со штрафного? 15 из 20? У Лео 15 из 20 мячей — когда он обходил пятерых.

Конечно, Месси лучше Роналду, о чём здесь вообще говорить? Криштиану хороший футболист, но для него невозможно то, что делает Лионель», — приводит слова Агуэро Mundo Deportivo.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Франции Месси забил 13 голов и отдал столько же ассистов в 24 матчах.

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