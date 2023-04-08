Кристоф Галтье: мы все ответственны за плохие результаты

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о ситуации в клубе в контексте неудач в последних матчах.

«Мы все ответственны. Когда мы выигрываем, каждый играет свою роль, а когда мы проигрываем, мы все должны взять на себя часть вины», — приводит слова Галтье GFFN.

В 2023 году «ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей во всех турнирах. После серии неудачных результатов отрыв парижан от «Ланса» и «Марселя» в таблице Лиги 1 сократился до шести очков.

Ранее сообщалось, что будущее Галтье в «ПСЖ» уже кажется предрешённым. Если клубу удастся договориться с желаемым кандидатом на замену, Кристофа уволят в июне. Галтье остаётся лишь надеяться, что «ПСЖ» не найдёт подходящую замену.

Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку