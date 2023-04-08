Гендиректор «Шахтёра»: «Челси» должен быть терпеливым к Мудрику, дайте ему время

Сергей Палкин, являющийся генеральным директором «Шахтёра», высказался о выступлении Михаила Мудрика за «Челси».
«Неделю назад я встречался с Мудриком в Англии. Он очень счастлив. Он доволен всем, что происходит с ним. Он хочет упорно работать и демонстрировать себя лучшего. И он всегда думает об Украине, это самое важное.
Я говорил представителям «Челси», что они получили настоящий бриллиант, но должны быть очень терпеливы. Дайте этому парню немного времени, и вы увидите, какой футбол он принесёт вашему клубу.
Я знаю на 100 процентов, что он поучаствует во многих, многих трофеях для «Челси» в будущем. Потому что это уникальный игрок. Уникальный футболист с невероятными техническими характеристиками.
Я в «Шахтёре» 20 лет. Я видел очень много игроков – и украинских, и легионеров. Но я никогда не видел таких профессионалов, которые так много работают», — приводит слова Палкина Sky Sports.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
- 8 апреля 2023
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