Гендиректор «Шахтёра»: «Челси» должен быть терпеливым к Мудрику, дайте ему время

Сергей Палкин, являющийся генеральным директором «Шахтёра», высказался о выступлении Михаила Мудрика за «Челси».

«Неделю назад я встречался с Мудриком в Англии. Он очень счастлив. Он доволен всем, что происходит с ним. Он хочет упорно работать и демонстрировать себя лучшего. И он всегда думает об Украине, это самое важное.

Я говорил представителям «Челси», что они получили настоящий бриллиант, но должны быть очень терпеливы. Дайте этому парню немного времени, и вы увидите, какой футбол он принесёт вашему клубу.

Я знаю на 100 процентов, что он поучаствует во многих, многих трофеях для «Челси» в будущем. Потому что это уникальный игрок. Уникальный футболист с невероятными техническими характеристиками.

Я в «Шахтёре» 20 лет. Я видел очень много игроков – и украинских, и легионеров. Но я никогда не видел таких профессионалов, которые так много работают», — приводит слова Палкина Sky Sports.

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