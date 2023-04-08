Александр Зинченко: влияние, которое имел и имеет сейчас на меня Артета, очень большое

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о работе с главным тренером клуба Микелем Артетой.

«Конечно, я знал Микеля с момента моего перехода в «Манчестер Сити». Он знает меня как футболиста и как личность. Влияние, которое он имел и имеет сейчас на меня, очень большое. Я много раз говорил, что если я однажды покину «Сити», то останусь в АПЛ только с одним тренером – с ним.

Когда он пригласил меня, у нас было несколько разговоров перед присоединением к «Арсеналу». Он сказал, что хочет видеть от меня. Рассказал о видении клуба, о плане и стратегии. Мне понравилось всё, вот почему я пришёл», — приводит слова Зинченко ArsenalBuzz.

Напомним, Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». Ранее украинец выступал за «Уфу».

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