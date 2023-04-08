Корниленко: руки не опускаются — у «Крыльев» есть характер
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, как команда реагирует на неудачные результаты в последних матчах.
«Руки однозначно не опускаются. Наоборот, по последним трём играм видно, что характер есть. По самоотдаче ни к одному футболисту претензий нет. С ЦСКА ребята тоже сыграли на 110%. Всё у нас нормально, мы все объединены одной целью и стараемся исправить положение. Нам нужно просто одержать победу – и, я надеюсь, всё изменится. Надеюсь, все понимают, что в матчах с такими хорошими командами, как «Динамо» и ЦСКА, мы заслуживали не то что ничьей, а победы», — приводит слова Корниленко Metaratings.
Напомним, после 21 тура РПЛ «Крылья» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.
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