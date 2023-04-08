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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 22-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 22-го тура
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Сегодня, 8 апреля, матчем «Торпедо» — «Факел» стартует 22-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

В 22-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

8 апреля, суббота:

«Торпедо» – «Факел» (Москва, 14:00 мск);
«Ахмат» – «Урал» (Грозный, 16:30 мск);
«Спартак» – «Динамо» (Москва, 19:30 мск).

9 апреля, воскресенье:

«Сочи» — «Крылья Советов» (Сочи, 14:00 мск);
ЦСКА — «Химки» (Москва, 16:30 мск);
«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» (Краснодар, 19:00 мск);
«Локомотив» — «Зенит» (Москва, 20:00 мск).

10 апреля, понедельник:

«Оренбург» — «Ростов» (Оренбург, 17:00 мск).

Напомним, турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — 51 очко. Второе место занимает «Ростов» (44), третье — «Спартак» (41).

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