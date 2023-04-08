Коноплёв: в молодёжке «Зенита» зарплата игроков сопоставима с прожиточным минимумом

Тренер молодёжной команды санкт-петербургского «Зенита» Константин Коноплёв рассказал об уровне заработной платы футболистов молодёжки сине-бело-голубых, заверив, что после начала работы в клубе Андрея Аршавина зарплаты стали значительно ниже и сопоставимы с прожиточными минимумом, который в 2023 году в России составляет чуть более 14 тысяч рублей.

«В 19 лет они все уже с контрактами. Большие ли у них зарплаты? Адекватные, раньше были гораздо больше, но Андрей Сергеевич (Аршавин. — Прим. «Чемпионата») навёл порядок.

Сейчас я считаю, что всё грамотно выстроено и ребята, скажем так, не купаются в деньгах.

Больше или меньше 100 тысяч рублей в месяц они получают? Меньше, гораздо. Прожиточный минимум? Ну около этого», — сказал Коноплёв в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».