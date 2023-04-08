«Спартак» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Спартак» и «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Динамо» дома одержало победу в матче со «Спартаком» со счётом 1:0. Победу бело-голубым принёс нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 27-й минуте встречи.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 21 матча. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 35 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.
- 8 апреля 2023
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