Фрэнк Лэмпард высказал мнение о новом руководстве «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о новом руководстве клуба.
«Судя по моим разговорам, которые я сейчас проводил с людьми, принимающими решения и управляющими клубом, все они были действительно позитивными. Они были очень интересны для меня.
Сейчас у меня очень большой опыт в плане работы в разных клубах, а также в плане моей игровой карьеры: долгое время я был в «Челси», затем в «Манчестер Сити» в течение года, затем в «Нью-Йорк Сити». Я возглавлял «Дерби», «Челси», «Эвертон», так что получил представление о том, что, по моему мнению, является клубом, у которого действительно есть видение и который хочет двигаться вперёд.
Речь идет о хороших людях, работающих в правильном направлении, сотрудничающих, разговаривающих и пытающихся найти правильный путь. И именно с таким чувством я пришёл сюда. Сейчас, конечно, мы находимся в положении, когда это часть процесса, и это прекрасно. Я готов сыграть свою роль в этом процессе, и я буду очень честен и открыт со всеми и с тем, как я это вижу. Я знаю клуб и думаю, что это позитивно для меня, что сейчас вхожу в эту роль. Так что посмотрим», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
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