Защитник «Спартака» Чернов: в чемпионате ещё ничего не решено, все игры важны

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, является ли Фонбет Кубок России единственной мотивацией команды в оставшейся части сезона.

«Не сказал бы, что Кубок России — основная мотивация на конец сезона. Все игры важны — и в Кубке, и в чемпионате. В чемпионате тоже ещё ничего не решено, поэтому на каждую игру настраиваемся. Не сказал бы, что Кубок у нас в приоритете», — приводит слова Чернова ТАСС.

«Спартак» располагается на третьей строчке в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона. Команда набрала 41 очко после 21 матча и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

В Кубке России «Спартак» продолжает выступление в сетке Пути регионов. В рамках второго этапа полуфинала московский клуб в гостях встретится с тольяттинским «Акроном».