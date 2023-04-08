Акинфеев: я мечтал попасть именно в ЦСКА, и эта мечта осуществилась
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что мечтал играть именно за армейский клуб, а также заявил, что соврал бы, сказав, что верил в победу москвичей в Кубке УЕФА.
«Если я буду рассказывать, что я верил, знал, что мы выиграем чемпионат, Кубок УЕФА, 20 трофеев за карьеру, конечно, я буду врать. Я мечтал, как уже миллион раз говорил, попасть именно в ЦСКА. Это моя мечта осуществилась в тот момент, когда я сыграл в матче на Кубок и в Премьер-Лиге, опять же особняком стоит Самара», — сказал Акинфеев в видео на официальном YouTube-канале ЦСКА.
37-летний Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. Вратарь является воспитанником московского клуба. Контракт капитана армейцев с командой рассчитан до 2024 года.
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