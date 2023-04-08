Фабиньо — перед матчем с «Арсеналом»: мы постараемся показать наш лучший футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался перед домашним матчем с «Арсеналом» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.
«У нас есть достаточно времени, чтобы восстановиться, это будет очень хорошо для нас при подготовке к этой игре.
В этом сезоне, когда мы играем на «Энфилде», обычно именно там мы показываем свой лучший футбол. Мы хорошо сыграли против больших команд — мы обыграли «Сити», мы обыграли «Юнайтед» дома.
Мы будем использовать энергию болельщиков и снова постараемся показать наш лучший футбол, потому что иначе мы не сможем обыграть «Арсенал», — приводит слова Фабиньо официальный сайт «Ливерпуля».
Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» пройдёт 9 апреля в Ливерпуле. Начало — в 18:30 мск. В рамках первого круга текущего сезона АПЛ «Арсенал» на своём поле обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:2.
- 8 апреля 2023
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