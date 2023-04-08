Клопп: я не стал хуже как тренер по сравнению с прошлым сезоном, и игроки не стали хуже

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что он и его игроки не стали хуже в текущем сезоне, несмотря на неудачные выступления команды.

«Это один из тех моментов, когда всё действительно нехорошо. Вы попадаете в этот вихрь неудач, и он продолжает засасывать вас дальше.

Но я не стал хуже как тренер по сравнению с прошлым сезоном, определённо нет. И это не значит, что результат достаточно хорош, вовсе нет. Но я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних. Они просто играют хуже. Вот в чём дело.

Можем ли мы прибавить в следующем сезоне, как «Арсенал»? Дело в том, что для зрителей и прессы всегда будет недостаточно того, что мы делаем. Но да, при правильном подходе мы обязательно станем сильнее», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает восьмое место, набрав 43 очка в 28 матчах.