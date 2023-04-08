«Мистика, я не верил в происходящее». Акинфеев — о матче ЦСКА с «Арсеналом» в ЛЧ

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о матче Лиги чемпионов 2006 года с лондонским «Арсеналом» на выезде (0:0). Вратарь признался, что не мог поверить в происходящее на поле и хотел бы ещё раз пережить эмоции той встречи.

«Есть ли такой матч, который я хотел бы повторить и снова пережить те эмоции? Их было много, выделю выездной матч с «Арсеналом». Но не по футбольным вещам, а по мистике. Не понимаю, что там происходило. Ты летишь в одну сторону, мяч летит в другую, Фабрегас обводит и бьёт мимо, ван Перси промахивается. Извиняюсь за выражение, но я тогда просто охреневал, как такое возможно.

После того матча мы 11 лет никак не могли сыграть «на ноль» в Лиге чемпионов. Тот вечер я бы ещё раз пережил, но вот следующие 11 лет — нет (смеётся)», — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.