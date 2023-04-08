Фабиньо — о шансах на топ-4: мы по-прежнему большая команда, это наша цель

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал шансы на попадание команды в топ-4 по итогам сезона английской Премьер-лиги.

«Мы по-прежнему «Ливерпуль», по-прежнему большая команда. Наша цель — попасть в четвёрку лучших, поэтому, если хотим достичь её, мы должны начать выигрывать игры. Неважно, какой соперник перед нами, мы просто должны пытаться победить.

Это цель. У нас была аналогичная ситуация два сезона назад. Мы должны продолжать верить, продолжать бороться. Это непросто. В тот раз мы также не были близки к попаданию в первую четвёрку.

Но неважно, какие команды перед нами, мы должны всегда играть на победу, и тогда уверенность к нам вернётся. Я надеюсь, что мы попадём в четвёрку лучших», — приводит слова Фабиньо официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает восьмое место, набрав 43 очка в 28 матчах.