Фабиньо — о шансах на топ-4: мы по-прежнему большая команда, это наша цель

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал шансы на попадание команды в топ-4 по итогам сезона английской Премьер-лиги.
«Мы по-прежнему «Ливерпуль», по-прежнему большая команда. Наша цель — попасть в четвёрку лучших, поэтому, если хотим достичь её, мы должны начать выигрывать игры. Неважно, какой соперник перед нами, мы просто должны пытаться победить.
Это цель. У нас была аналогичная ситуация два сезона назад. Мы должны продолжать верить, продолжать бороться. Это непросто. В тот раз мы также не были близки к попаданию в первую четвёрку.
Но неважно, какие команды перед нами, мы должны всегда играть на победу, и тогда уверенность к нам вернётся. Я надеюсь, что мы попадём в четвёрку лучших», — приводит слова Фабиньо официальный сайт «Ливерпуля».
В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает восьмое место, набрав 43 очка в 28 матчах.
- 8 апреля 2023
-
12:58
-
12:56
-
12:54
-
12:49
-
12:43
-
12:35
-
12:27
-
12:18
-
12:06
-
12:05
-
12:02
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:54
-
11:30
-
11:29
-
11:22
-
11:08
-
11:05
-
11:00
-
10:57
-
10:38
-
10:18
-
10:13
-
10:10
-
10:09
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:46
-
09:41
-
09:30
-
09:24
-
09:15