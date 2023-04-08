Зинченко: все знают, как опасен «Ливерпуль», это потрясающая команда
Поделиться
Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался в преддверии матча 30-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем», заявив, что игры с мерсисайдцами всегда особенные и неважно, какие места занимают команды в турнирной таблице.
«Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто пытаемся сосредоточиться на нашей игре. Все знают, как опасен «Ливерпуль». Это потрясающая команда, и не имеет значения, где они сейчас в таблице. Каждый матч с «Ливерпулем»— это грандиозная игра для всех, особенно на «Энфилде». Это особое место, где никогда не знаешь, что может случиться», — приводит слова Зинченко Sky Sports.
Матч «Арсенала» с «Ливерпулем» состоится завтра, 9 апреля.
Материалы по теме
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
14:33
-
14:21
-
14:06
-
14:06
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:41
-
13:41
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:22
-
13:22
-
13:16
-
13:14
-
12:58
-
12:56
-
12:54
-
12:49
-
12:43
-
12:35
-
12:27
-
12:18
-
12:06
-
12:05
-
12:02
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:54
-
11:30
-
11:29
-
11:22
-
11:08
Партнерский контент