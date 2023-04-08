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Зинченко: все знают, как опасен «Ливерпуль», это потрясающая команда

Зинченко: все знают, как опасен «Ливерпуль», это потрясающая команда
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко высказался в преддверии матча 30-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем», заявив, что игры с мерсисайдцами всегда особенные и неважно, какие места занимают команды в турнирной таблице.

«Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы просто пытаемся сосредоточиться на нашей игре. Все знают, как опасен «Ливерпуль». Это потрясающая команда, и не имеет значения, где они сейчас в таблице. Каждый матч с «Ливерпулем»— это грандиозная игра для всех, особенно на «Энфилде». Это особое место, где никогда не знаешь, что может случиться», — приводит слова Зинченко Sky Sports.

Матч «Арсенала» с «Ливерпулем» состоится завтра, 9 апреля.

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