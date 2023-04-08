Тен Хаг: Гарначо обязательно вернётся до конца сезона, но мы не торопим его

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что аргентинский нападающий Алехандро Гарначо, восстанавливающийся от травмы, вернётся на поле в текущем сезоне.

«Когда вернётся Гарначо? У нас уже есть кое-какие мысли на этот счёт, но я не хочу раскрывать их — он обязательно вернётся до конца сезона. Я думаю, что он поможет нам в заключительных матчах, но я не хочу оказывать давление на медиков и самого Гарначо, чтобы они торопились назначить дату, когда он сможет вернуться», — приводит слова тен Хага 90min.

В текущем сезоне Гарначо провёл 29 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил в них четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Он получил травму во встрече 27-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:0).