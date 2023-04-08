«Я не кровожадный». Чалов предложил Геничу поменять условия спора

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов обратился к комментатору Константину Геничу, предложив ему пересмотреть условия спора между мужчинами, заявив, что не является кровожадным человеком.

«Костя, привет! Рад, что тебя назначили на ближайший матч с «Химками», но, как мы помним, спор остался за мной. Но я не кровожадный и зла тебе не желаю, и тем более нашему красно-синему дому, поэтому у меня есть к тебе предложение: давай ты купишь случайным мальчишкам майки ЦСКА в нашем фан-шопе. Сделаем вместе доброе дело!» — сказал Чалов в видео в своём телеграм-канале.

Ранее Чалов и Генич поспорили на количество результативных баллов форварда ЦСКА в текущем сезоне. Комментатор проиграл пари, и по изначальным условиям должен был прийти на домашний матч армейцев в футболке московского «Спартака».