«Все начинают нервничать». Андрей Тихонов высказался о последних результатах «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал последние результаты красно-белых. «Спартак» проиграл «Уралу» в Фонбет Кубке России, а также не смог забить в двух матчах Российской Премьер-Лиги: с «Оренбургом» (0:2) и «Ахматом» (0:0).
«Ни у кого нет объяснения, что случилось со «Спартаком». Видимо, команда вышла на пик формы в конце сборов — как раз по этой причине обыграли «Локомотив» в Кубке. Что случилось дальше — не очень понятно. Были и судейские ошибки, где-то у «Спартака» были травмированные футболисты… Но всё равно, когда не забиваешь такое количество голевых моментов — это проблема.
Хорошо, что тренировочный процесс великолепный, но в данный момент результата нет. Мы видим, что все начинают нервничать», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 8 апреля 2023
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