Сергей Юран: Денис Глушаков — один из проводников моих идей

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о роли полузащитника Дениса Глушакова в команде.
«Денис — опытный футболист, который знает мои требования. Мы проходили с ним сложный этап в «Химках», там уже решали серьёзнейшую задачу. Поговорил и с ним, и с другими опытными футболистами, донёс до них свою позицию. Денис — один из проводников моих идей. Это хорошее подспорье для меня.
Глушаков сказал, что с приходом Юрана результат не заставит себя долго ждать? Денису есть с чем сравнивать. Зачем ему лукавить? При этом я не пытаюсь себя как-то ставить выше ребят. Мы все вместе решаем задачу, я им помогаю. Футболисты — главные действующие лица на поле. Сказал им: если горите желанием остаться в РПЛ, мы в одной лодке. Если у кого-то есть сомнения, всегда можно подойти ко мне и сказать: «Сергей Николаевич, я к таким требованиям не готов». И это будет честно и по-мужски! Я с уважением отнесусь к такой позиции. Но пока никто не подошёл», — приводят слова Юрана «Известия».
- 8 апреля 2023
-
14:35
-
14:33
-
14:21
-
14:06
-
14:06
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:41
-
13:41
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:22
-
13:22
-
13:16
-
13:14
-
12:58
-
12:56
-
12:54
-
12:49
-
12:43
-
12:35
-
12:27
-
12:18
-
12:06
-
12:05
-
12:02
-
12:02
-
11:57
-
11:54
-
11:54
-
11:30
-
11:29
-
11:22