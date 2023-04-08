Сергей Юран: Денис Глушаков — один из проводников моих идей

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о роли полузащитника Дениса Глушакова в команде.

«Денис — опытный футболист, который знает мои требования. Мы проходили с ним сложный этап в «Химках», там уже решали серьёзнейшую задачу. Поговорил и с ним, и с другими опытными футболистами, донёс до них свою позицию. Денис — один из проводников моих идей. Это хорошее подспорье для меня.

Глушаков сказал, что с приходом Юрана результат не заставит себя долго ждать? Денису есть с чем сравнивать. Зачем ему лукавить? При этом я не пытаюсь себя как-то ставить выше ребят. Мы все вместе решаем задачу, я им помогаю. Футболисты — главные действующие лица на поле. Сказал им: если горите желанием остаться в РПЛ, мы в одной лодке. Если у кого-то есть сомнения, всегда можно подойти ко мне и сказать: «Сергей Николаевич, я к таким требованиям не готов». И это будет честно и по-мужски! Я с уважением отнесусь к такой позиции. Но пока никто не подошёл», — приводят слова Юрана «Известия».