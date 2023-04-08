Акинфеев: буду играть до 2030 года! Карвальо меня рановато списывает

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в шутку заявил, что будет продолжать свою профессиональную игровую карьеру до 2030 года. Таким образом вратарь отреагировал на слова экс-защитника армейцев Даниэля Карвальо, который предположил, что многолетний страж ворот москвичей завершит карьеру в 2025 году.

«Карвальо предположил, что я завершу карьеру в 2025 году? Чего-то рановато он меня списывает, я ещё до 2030-го играть буду (смеётся)!» — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

37-летний Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года. Всего за армейцев вратарь провёл 729 встреч, в которых 307 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Акинфеев выиграл 20 трофеев в составе ЦСКА.