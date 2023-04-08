Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 8 апреля. Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«От матча «Спартак» — «Динамо» всегда ждёшь очень мощной игры с обеих сторон независимо от того, кто и на каком месте. Фаворита здесь нет. Будет очень интересный матч, потому что это старые традиции, которые и на сегодняшний момент играют большую роль в плане психологии», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 21 матча. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 35 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.