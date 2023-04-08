«Зенит» на официальном сайте разместит вакансии для людей с инвалидностью

Санкт-петербургский «Зенит» объявил, что в ближайшее время объявит о вакансиях для людей с инвалидностью в рамках социальной инициативы.
Вакансии должны будут появиться на официальном сайте сине-бело-голубых. Санкт-петербургский клуб предоставит рабочие места для инвалидов в рамках инициативы «Опыт участия».
Фото: ФК «Зенит»
Люди с ментальными нарушениями уже работали на последней домашней игре «Зенита» с «Уралом» в 21-м туре РПЛ (2:0). Они работали в точках питания, на гейтах и трибунах, а также у кромки поля.
Также на домашнем стадионе «Зенита», «Газпром Арене», продолжит работу выставка фотопроекта «Опыт участия», основная идея которого – показать, что люди с синдромом Дауна могут найти своё призвание при должном обучении и содействии.
После 21 сыгранного матча «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 набранным очком. Следующую встречу сине-бело-голубые проведут уже завтра, 9 апреля, в Москве, где сыграют с «Локомотивом».
- 8 апреля 2023
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:45
-
15:45
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:15
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
14:43
-
14:36
-
14:35
-
14:33
-
14:21
-
14:06
-
14:06
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:41
-
13:41
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:22
-
13:22
-
13:16
-
13:14
-
12:58
-
12:56
-
12:54