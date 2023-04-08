«Зенит» на официальном сайте разместит вакансии для людей с инвалидностью

Санкт-петербургский «Зенит» объявил, что в ближайшее время объявит о вакансиях для людей с инвалидностью в рамках социальной инициативы.

Вакансии должны будут появиться на официальном сайте сине-бело-голубых. Санкт-петербургский клуб предоставит рабочие места для инвалидов в рамках инициативы «Опыт участия».

Фото: ФК «Зенит»

Люди с ментальными нарушениями уже работали на последней домашней игре «Зенита» с «Уралом» в 21-м туре РПЛ (2:0). Они работали в точках питания, на гейтах и трибунах, а также у кромки поля.

Также на домашнем стадионе «Зенита», «Газпром Арене», продолжит работу выставка фотопроекта «Опыт участия», основная идея которого – показать, что люди с синдромом Дауна могут найти своё призвание при должном обучении и содействии.

После 21 сыгранного матча «Зенит» лидирует в РПЛ с 51 набранным очком. Следующую встречу сине-бело-голубые проведут уже завтра, 9 апреля, в Москве, где сыграют с «Локомотивом».