Матерацци: Зидан предложил мне свою футболку, я сказал: «Я бы предпочёл твою сестру»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал подробности конфликта с экс-полузащитником национальной команды Франции Зинедином Зиданом во время финала чемпионата мира 2006 года (1:1, 5:3 пен.).

«Он предложил мне свою футболку. Я сказал: «Нет, я бы предпочёл твою сестру». Я не ожидал этого, это было сумасшествие», — сказал Матерацци в видео на YouTube-канале IFTV.

Конфликт между футболистами произошёл в дополнительное время финального матча мундиаля. Зидан ударил головой Матерацци в грудь, после чего получил прямую красную карточку и покинул поле на 110-й минуте. Оба игрока отметились забитыми мячами во время финала. Зидан открыл счёт на седьмой минуте, Матерацци сравнял цифры на табло на 20-й минуте.