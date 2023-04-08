Матерацци: Зидан предложил мне свою футболку, я сказал: «Я бы предпочёл твою сестру»
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Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал подробности конфликта с экс-полузащитником национальной команды Франции Зинедином Зиданом во время финала чемпионата мира 2006 года (1:1, 5:3 пен.).
«Он предложил мне свою футболку. Я сказал: «Нет, я бы предпочёл твою сестру». Я не ожидал этого, это было сумасшествие», — сказал Матерацци в видео на YouTube-канале IFTV.
Конфликт между футболистами произошёл в дополнительное время финального матча мундиаля. Зидан ударил головой Матерацци в грудь, после чего получил прямую красную карточку и покинул поле на 110-й минуте. Оба игрока отметились забитыми мячами во время финала. Зидан открыл счёт на седьмой минуте, Матерацци сравнял цифры на табло на 20-й минуте.
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