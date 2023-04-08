Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матерацци: Зидан предложил мне свою футболку, я сказал: «Я бы предпочёл твою сестру»

Матерацци: Зидан предложил мне свою футболку, я сказал: «Я бы предпочёл твою сестру»
Комментарии

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал подробности конфликта с экс-полузащитником национальной команды Франции Зинедином Зиданом во время финала чемпионата мира 2006 года (1:1, 5:3 пен.).

«Он предложил мне свою футболку. Я сказал: «Нет, я бы предпочёл твою сестру». Я не ожидал этого, это было сумасшествие», — сказал Матерацци в видео на YouTube-канале IFTV.

Конфликт между футболистами произошёл в дополнительное время финального матча мундиаля. Зидан ударил головой Матерацци в грудь, после чего получил прямую красную карточку и покинул поле на 110-й минуте. Оба игрока отметились забитыми мячами во время финала. Зидан открыл счёт на седьмой минуте, Матерацци сравнял цифры на табло на 20-й минуте.

Материалы по теме
В консультативный совет УЕФА войдут мировые звёзды футбола: Моуринью, Саутгейт, Зидан…
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023