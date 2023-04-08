«Торпедо» — «Факел»: Кухарчук вывел хозяев вперёд на 34-й минуте

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Торпедо» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Торпедо» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук. Он точно пробил в дальний угол из пределов штрафной.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 21 матча. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 10 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.