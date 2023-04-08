Газзаев: Акинфеев — пример того, как нужно служить своей родной команде и своему Отечеству

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поздравил своего бывшего подопечного Игоря Акинфеева с днём рождения и заявил, что голкипер армейцев может продолжать выступать на высоком уровне ещё долгое время.
«Хотел бы поздравить Игоря с днем рождения и пожелать исключительно здоровья! Это настоящий профессионал, и на сегодняшний день Акинфеев держит высокий уровень, качество и квалификацию.
Это пример для молодёжи, пример того, как нужно служить своей родной команде и своему Отечеству. Редко кто так, как Игорь, доигрывает и показывает такую стабильность. Человек 20 лет играет в одном клубе, защищал честь сборной. Это пример для нашей молодёжи, которая должна стремиться показывать такие результаты.
Если говорить о долголетии Акинфеева, то главное, чтобы не было травм. В Италии Буффон до сих пор играет. Думаю, что при таком отношении, как у Игоря, вполне реально играть до возраста легендарного итальянского голкипера», — приводит слова Газзаева Sport24.
- 8 апреля 2023
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