Бывший тренер Акинфеева: пусть Игорь играет, сколько может, а живёт — сколько хочет

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поздравил голкипера Игоря Акинфеева с днём рождения, пожелав ему спортивного долголетия и трофеев.

«Я уже поздравил Игоря Акинфеева лично. Хочется пожелать ему спортивного долголетия, удачи и здоровья. Пусть Игорь играет, сколько может, а живёт — сколько хочет. Самое главное, чтобы без травм. Трофеи тоже бы не помешали, но лучше не загадывать. Надо идти от матча к матчу, а в конце посчитаем», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

37-летний Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года. Всего за армейцев вратарь провёл 729 встреч, в которых 307 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности. Акинфеев выиграл 20 трофеев в составе клуба.