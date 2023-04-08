«Алания» в большинстве выиграла у «Велеса» в матче Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московский «Велес» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Авангард» в Домодедово. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым (Воронеж). «Алания» одержала победу со счётом 2:1.
На седьмой минуте отличился полузащитник «Алании» Максим Петров. На 36-й минуте хозяева остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил защитник Евгений Макеев. «Велесу» удалось отыграться на 48-й минуте: отличился форвард Геворк Саркисян. Победу гостям на 86-й минуте принёс полузащитник Батраз Гурциев, реализовав пенальти.
«Алания» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 26 матчей. «Велес» находится на 15-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует калининградская «Балтика» (53).
- 8 апреля 2023
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