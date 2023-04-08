Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» в большинстве выиграла у «Велеса» в матче Первой лиги

«Алания» в большинстве выиграла у «Велеса» в матче Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московский «Велес» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Авангард» в Домодедово. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым (Воронеж). «Алания» одержала победу со счётом 2:1.

На седьмой минуте отличился полузащитник «Алании» Максим Петров. На 36-й минуте хозяева остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил защитник Евгений Макеев. «Велесу» удалось отыграться на 48-й минуте: отличился форвард Геворк Саркисян. Победу гостям на 86-й минуте принёс полузащитник Батраз Гурциев, реализовав пенальти.

«Алания» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 26 матчей. «Велес» находится на 15-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует калининградская «Балтика» (53).

Россия - Мелбет Первая лига. 26-й тур
08 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Петров – 7'   1:1 Саркисян – 48'   1:2 Гурциев – 86'
Удаления: Макеев – 36' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023