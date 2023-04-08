«Торпедо» одержало первую победу под руководством Клотета, обыграв «Факел»

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Торпедо» одержало победу со счётом 2:0.
Первый гол в матче на свой счёт записал полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук на 34-й минуте. Он выиграл борьбу у защитника гостей Евгения Морозова и точно пробил в дальний угол из пределов штрафной. На 90+2-й минуте полузащитник Равиль Нетфуллин обводящим ударом установил окончательный счёт — 2:0.
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 22 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.
- 8 апреля 2023
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