Ярошик: ЦСКА должен быть наверху таблицы РПЛ, армейцам не хватает стабильности

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик заявил, что армейцы должны находиться наверху турнирной таблицы РПЛ, отметив, что у команды есть некоторые проблемы со стабильностью выступлений в текущем сезоне.
«ЦСКА в турнирной таблице очень помогла победа над «Зенитом», было очень важно дома обыграть такую команду. Эта победа должна повлиять на футболистов, тренеров и болельщиков. Они должны продолжать в том же духе, но у армейцев есть проблемы со стабильностью: они могут выиграть у сильного соперника и проиграть команде из нижней части таблицы.
Сможет ли ЦСКА занять третье место? Команда должна быть наверху таблицы. Если есть такой шанс, они должны зацепиться. У футболистов должна быть дополнительная мотивация, потому что если ты играешь в таком топ-клубе, как ЦСКА, то у тебя должны быть самые высокие задачи. Ребята сейчас должны сосредоточиться на попадании в тройку сильнейших», – приводит слова Ярошика Metaratings.
- 8 апреля 2023
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