Непомнящий: у «Торпедо» ещё не опустились руки, есть все шансы побороться за место в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе московского «Торпедо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Автозаводцы выиграли со счётом 2:0.

«У «Торпедо» ещё есть все шансы побороться за место в РПЛ. Нужно бороться, пока есть математические шансы остаться. Не просто так же клуб так долго пытался выйти в РПЛ. Глобальных изменений после ухода Талалаева пока что не вижу, команда играет ровно таким же образом. Единственное, что могу отметить — желание победить, огонь в глазах каждого футболиста «Торпедо». Это не может не радовать. У них ещё не опустились руки, москвичи будут бороться до самого последнего тура», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.