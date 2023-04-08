Непомнящий: у «Торпедо» ещё не опустились руки, есть все шансы побороться за место в РПЛ
Поделиться
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе московского «Торпедо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Автозаводцы выиграли со счётом 2:0.
«У «Торпедо» ещё есть все шансы побороться за место в РПЛ. Нужно бороться, пока есть математические шансы остаться. Не просто так же клуб так долго пытался выйти в РПЛ. Глобальных изменений после ухода Талалаева пока что не вижу, команда играет ровно таким же образом. Единственное, что могу отметить — желание победить, огонь в глазах каждого футболиста «Торпедо». Это не может не радовать. У них ещё не опустились руки, москвичи будут бороться до самого последнего тура», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
17:25
-
17:19
-
17:16
-
17:14
-
17:10
-
17:06
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:24
-
16:21
-
16:18
-
16:15
-
16:07
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:45
-
15:45
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:15
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
14:43
-
14:36
-
14:35
-
14:33
Партнерский контент