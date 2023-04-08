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Непомнящий: у «Торпедо» ещё не опустились руки, есть все шансы побороться за место в РПЛ

Непомнящий: у «Торпедо» ещё не опустились руки, есть все шансы побороться за место в РПЛ
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о победе московского «Торпедо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Автозаводцы выиграли со счётом 2:0.

«У «Торпедо» ещё есть все шансы побороться за место в РПЛ. Нужно бороться, пока есть математические шансы остаться. Не просто так же клуб так долго пытался выйти в РПЛ. Глобальных изменений после ухода Талалаева пока что не вижу, команда играет ровно таким же образом. Единственное, что могу отметить — желание победить, огонь в глазах каждого футболиста «Торпедо». Это не может не радовать. У них ещё не опустились руки, москвичи будут бороться до самого последнего тура», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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