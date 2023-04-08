Акинфеев отреагировал на попадание в список 50 лучших вратарей в истории футбола
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих эмоциях от попадания в рейтинг 50 лучших вратарей в истории по футбола по версии IFFHS. Страж ворот армейцев признался, что ему по большому счёту всё равно, но и приятно.
«Читал очень много комментариев по этому поводу. Многие люди высказывались, хороший это рейтинг или нет. А мне по большому счёту всё равно, но, с другой стороны, приятно. И других эмоций у меня нет. Не оказался бы я в этом рейтинге — ну и ладно», — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.
37-летний Акинфеев занял 47-е место в списке лучших вратарей IFFHS. Федерация ведёт статистику с 1987 года. Лучшим голкипером по версии IFFHS был признан итальянец Джанлуиджи Буффон.
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