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Игорь Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте

Игорь Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что мечтает ещё раз выиграть какой-нибудь трофей с московской командой, так как понимает, что в его возрасте нет большого количества времени, которое можно потратить на достижение этой цели.

«Осталась ли у меня какая-то футбольная мечта? Как и у любого спортсмена — мечтаю ещё раз выиграть какой-то трофей. В моём возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые ты можешь потратить на достижение этой цели. Понимаешь, что нужно всё делать здесь и сейчас. Конечно, я мечтаю, но как это будет выглядеть — зависит от всей команды и в какой-то степени от везения», — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

Последним трофеем ЦСКА был Суперкубок России в 2018 году.

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