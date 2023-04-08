Игорь Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте
Поделиться
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что мечтает ещё раз выиграть какой-нибудь трофей с московской командой, так как понимает, что в его возрасте нет большого количества времени, которое можно потратить на достижение этой цели.
«Осталась ли у меня какая-то футбольная мечта? Как и у любого спортсмена — мечтаю ещё раз выиграть какой-то трофей. В моём возрасте уже не будет пяти-семи лет, которые ты можешь потратить на достижение этой цели. Понимаешь, что нужно всё делать здесь и сейчас. Конечно, я мечтаю, но как это будет выглядеть — зависит от всей команды и в какой-то степени от везения», — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.
Последним трофеем ЦСКА был Суперкубок России в 2018 году.
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
17:25
-
17:19
-
17:16
-
17:14
-
17:10
-
17:06
-
16:50
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:24
-
16:21
-
16:18
-
16:15
-
16:07
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:53
-
15:45
-
15:45
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:15
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
14:43
-
14:36
-
14:35
-
14:33
Партнерский контент