«Ахмат» — «Урал»: хозяева ведут в счёте после первого тайма

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» принимает екатеринбургский «Урал». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. По итогам первого тайма счёт 1:0 в пользу «Ахмата».
Единственный гол в первом тайме забил полузащитник «Ахмата» Евгений Харин, открыв счёт на четвёртой минуте.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ахмат» одержал победу в выездном матче с «Уралом» со счётом 2:1. В составе гостей отличились Евгений Харин и Бернард Бериша. За «Урал» голом отметился Илья Быковский.
«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 21 матча. «Урал» находится на 10-й строчке, заработав 25 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.
- 8 апреля 2023
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