Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль арендованного игрока «Барселоны» принёс «Осасуне» волевую победу в матче с «Эльче»

Дубль арендованного игрока «Барселоны» принёс «Осасуне» волевую победу в матче с «Эльче»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне прошёл матч 28-го тура чемпионата Испании. Встречались местная «Осасуна» и «Эльче». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче в концовке второго тайма открыли гости: с передачи Омара Маскареля отличился Тете.

Гол Тете. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Отыграться «Осасуна» смогла лишь на 71-й минуте: в дело вступил арендованный у «Барселоны» нападающий Абде Эззалзули.

Гол Абде. Видеоролик:

Тот же Абде принёс своей команде победу, когда на 84-й минуте реализовал передачу Аймара Ороса.

Дубль Эззалзули. Видеоролик:

«Осасуна» набрала 38 очков и поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы. «Эльче» (13) — 20-й.

Испания - Примера. 28-й тур
08 апреля 2023, суббота. 15:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Эльче
Эльче
0:1 Тете – 44'   1:1 Абде – 71'   2:1 Абде – 84'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023