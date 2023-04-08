Дубль арендованного игрока «Барселоны» принёс «Осасуне» волевую победу в матче с «Эльче»
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Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне прошёл матч 28-го тура чемпионата Испании. Встречались местная «Осасуна» и «Эльче». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче в концовке второго тайма открыли гости: с передачи Омара Маскареля отличился Тете.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Отыграться «Осасуна» смогла лишь на 71-й минуте: в дело вступил арендованный у «Барселоны» нападающий Абде Эззалзули.
Тот же Абде принёс своей команде победу, когда на 84-й минуте реализовал передачу Аймара Ороса.
«Осасуна» набрала 38 очков и поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы. «Эльче» (13) — 20-й.
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