Экс-игрок ЦСКА Ярошик: Акинфеев может продлить карьеру ещё на пять лет

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поздравил с днём рождения голкипера армейцев Игоря Акинфеева, которому исполнилось 37 лет.

«Желаю Игорю только здоровья, потому что он может ещё продлить свою карьеру на пять лет. Чтобы ЦСКА мотивировал Игоря, боролся за первые места в турнирной таблице и давал ему дополнительный стимул.

Помню, в 2003 году в матче с «Крыльями Советов» в Самаре он отбил пенальти – и мы выиграли этот матч. То, что он ещё играет – это сказка. Все футболисты, которые играли с ним раньше, уже завершили карьеру.

Когда я играл в ЦСКА, Акинфеев был достаточно молодым вратарём. Мог бы выделить его профессионализм. Не было такого, что в каком-то матче он мог плохо сыграть или быть не готов, даже на тренировке. Акинфеев – профессионал и легенда», – сказал Ярошик Metaratings.