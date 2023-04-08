Сон Хын Мин стал первым азиатским игроком со 100 голами в АПЛ
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Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин открыл счёт в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном», забив гол на 10-й минуте после передачи Ивана Перишича.
Мяч стал для игрока сотым в английской Премьер-лиге. Он стал первым игроком из Азии, который отметился этим достижением.
Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года, перейдя из немецкого «Байера».
«Тоттенхэм» располагается на пятой строчке чемпионата Англии нынешнего сезона, набрав 50 очков в 29 матчах. «Брайтон» находится на соседнем, шестом месте с 46 очками, сыграв на два матча меньше. Матч команд в первом круге завершился минимальной победой «Тоттенхэма» (1:0). Единственный гол забил Гарри Кейн после передачи Сон Хын Мина.
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