В ЦСКА показали, как футболисты команды поздравили Игоря Акинфеева с 37-летием
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Бессменный вратарь и многолетний капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня, 8 апреля, празднует своё 37-летие. В честь дня рождения одноклубники подготовили для именинника праздничный коридор. Видео поздравлений опубликовано в телеграм-канале ЦСКА.
В конце марта Акинфеев отметил 20-летие с момента дебюта за ЦСКА. С тех пор вратарь принял участие в 729 матчах, в которых пропустил 652 гола и 307 раз сыграл «на ноль». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года. В ЦСКА Игорь Акинфеев выиграл 23 трофея, включая Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы).
ЦСКА после 21 матча в Российской Премьер-Лиге занимает четвёртое место с 38 очками. Завтра, 9 апреля, команда Владимира Федотова дома встретится с «Химками».
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