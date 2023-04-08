Вратарь «Арсенала» Тёрнер: Артета заставляет ваш разум работать по-особому

Американский вратарь «Арсенала» Мэтт Тёрнер рассказал о работе с главным тренером клуба Микелем Артетой.

«Я думаю, что игра под руководством такого менеджера, как Микель, который изо дня в день очень требователен, помогла мне. Находиться рядом с действительно высококлассными игроками и нашей командой, выступающей на высоком уровне, видеть, что нужно для постоянного успеха на вершине, было для меня настоящим открытием.

Артете нравится заставлять разум футболиста работать по-особому. Я думаю, что одно из моих любимых качеств в нём – это то, что он всегда готов поддержать игрока. Независимо от того, что я делаю на поле, я знаю, он поддержит меня, потому что он знает, что я очень, очень усердно работаю. Я стараюсь изо всех сил каждый божий день. Под руководством такого тренера легко играть, каким бы требовательным он ни был. Игроки выставляют себя на всеобщее обозрение и пытаются воплотить его идеи в жизнь. И он всегда поддерживает нас», – передаёт слова Тёрнера The Guardian.