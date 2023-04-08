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Фати хотят подписать несколько клубов. «Барселона» не определилась с его будущим

Фати хотят подписать несколько клубов. «Барселона» не определилась с его будущим
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати может покинуть команду по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти в «Твиттере».

По сведениям источника, в клубе попросили 20-летнего футболиста сконцентрироваться на оставшихся матчах в чемпионате Испании, учитывая интерес к Фати со стороны нескольких команд. «Барселона» ещё не определилась с его будущим в клубе, но в конце сезона пройдёт встреча между сторонами, по итогам которой и будет принято итоговое решение.

Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», он находится в структуре команды с девяти лет. В нынешнем сезоне нападающий в 40 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

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