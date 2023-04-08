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Александр Соболев сыграет в 100-м матче за московский «Спартак»

Александр Соболев сыграет в 100-м матче за московский «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев попал в стартовый состав команды на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Для 26-летнего форварда эта игра станет 100-й в составе красно-белых. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года, перейдя из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца сезона. Летом того же года московский клуб выкупил права на нападающего. В 99 матчах за команду Александр забил 42 гола и отдал 22 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

«Спартак» после 21-го тура чемпионата России имеет в своём активе 41 очко и третье место в турнирной таблице. Выше располагаются «Ростов» (44) и «Зенит» (51).

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