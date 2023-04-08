Александр Соболев сыграет в 100-м матче за московский «Спартак»
Поделиться
Нападающий «Спартака» Александр Соболев попал в стартовый состав команды на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Для 26-летнего форварда эта игра станет 100-й в составе красно-белых. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года, перейдя из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца сезона. Летом того же года московский клуб выкупил права на нападающего. В 99 матчах за команду Александр забил 42 гола и отдал 22 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
«Спартак» после 21-го тура чемпионата России имеет в своём активе 41 очко и третье место в турнирной таблице. Выше располагаются «Ростов» (44) и «Зенит» (51).
Комментарии
- 8 апреля 2023
-
20:38
-
20:34
-
20:26
-
20:22
-
20:13
-
20:13
-
20:08
-
19:51
-
19:49
-
19:41
-
19:38
-
19:36
-
19:28
-
19:26
-
19:25
-
19:22
-
19:12
-
18:58
-
18:54
-
18:53
-
18:50
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:26
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:47
-
17:37
-
17:32
-
17:31
Партнерский контент