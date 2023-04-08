Модрич может продлить контракт с «Реалом»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уведомил полузащитника «сливочных» Луку Модрича о готовности продлить его контракт с «Реалом» ещё как минимум на год, сообщает Jutarnji list.
В прошлом году «Реал» сообщал, что ждёт решения лично от Модрича о том, чего он хочет от своей оставшейся карьеры. И уже после этого руководство «сливочных» будет готово начать диалог о продлении соглашения с хорватом.
Ранее Лука Модрич неоднократно говорил о желании завершить карьеру в мадридском клубе, что свидетельствует о его намерении продлить соглашение. Кроме того, Модрич отклонил выгодные предложения из США, Катара и Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Ла Лиги хорват провёл 24 встречи в составе «Реала», в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.
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