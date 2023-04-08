«Барселона» открыта к продаже трёх нападающих

Испанская «Барселона» в летнее трансферное окно готова рассмотреть предложение сразу по трём футболистам атаки. Речь идёт о Ферране Торресе, Ансу Фати и Рафинье. Об этом сообщает журналист Альберт Масноу в «Твиттере».

23-летний Торрес перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в январе 2022 года за € 55 млн, однако так и не смог стать игроком стартового состава. В 62 матчах за команду на его счету 13 голов и восемь результативных передач.

20-летний Фати — воспитанник «Барселоны». После ухода Лионеля Месси ему доверили футболку с 10-м номером, однако из-за постоянных травм Ансу так и не может вернуться к пиковой форме. Он забил 26 голов и отдал девять результативных передач в 98 матчах.

26-летний Рафинья перешёл в команду из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В 39 встречах он отличился девять раз и отдал столько же результативных передач.