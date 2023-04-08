«Спартак» — «Динамо»: Соболев вывел хозяев вперёд

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимает «Динамо». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Спартака».
На седьмой минуте матча Александр Соболев вывел «Спартак» вперёд.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Динамо» дома одержало победу в матче со «Спартаком» со счётом 1:0. Победу бело-голубым принёс нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 27-й минуте встречи.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 21 матча. «Динамо» находится на шестой строчке, заработав 35 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.
- 8 апреля 2023
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