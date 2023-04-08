Александр Соболев забил 50-й гол в РПЛ

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Для 26-летнего футболиста этот мяч стал 50-м в рамках чемпионатов России в 133 встречах.

В РПЛ Соболев выступал за «Томь» (три гола в 13 матчах), а также «Енисей» (3/10) и «Крылья Советов» (11/30). В «Спартаке» Соболев в матчах чемпионата России забил 33 мяча в 80 встречах.

Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года, перейдя из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца сезона. Летом того же года московский клуб выкупил права на нападающего. В 99 матчах за команду Александр забил 42 гола и отдал 22 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

«Спартак» после 21-го тура чемпионата России имеет в своём активе 41 очко и третье место в турнирной таблице. Выше располагаются «Ростов» (44) и «Зенит» (51).