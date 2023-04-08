Диас может остаться в «Милане» на постоянной основе
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Директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал истекающий этим летом срок аренды Браима Диаса из мадридского «Реала».
«Браим проявил себя здесь очень хорошо. Мы хотим встретиться с мадридским «Реалом» и обсудить условия перехода Диаса в наш клуб на постоянной основе.
Мы хотим сохранить Браима, мы доверяем ему. Посмотрим, будут ли условия для переговоров с «Реалом», – передаёт слова Массары Sky Sports Italy.
В текущем сезоне Браим Диас провёл в составе «Милана» 32 матча во всех турнирах. В этих играх испанец забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. На счету испанца также победный гол в противостоянии с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Диас выступает за «Милан» на правах аренды с 2020 года.
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